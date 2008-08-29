'Dünden Bugüne Havacılık' sergisi

Türk Hava Kurumunun (THK), bugüne kadar hiç sergilenmemiş özel koleksiyonundan fotoğrafların da yer aldığı "Dünden Bugüne Havacılık" fotoğrafları sergisi açıldı.



THK Genel Başkanı Yusuf Güngör, açılışta yaptığı konuşmada, 60 fotoğrafın yer aldığı serginin, 1925 yılında kurulan THK'nın dününü ve bugününü anlattığını, Türk havacılığının ve havacılık sektörünün, son yüzyılda geçtiği aşamaları gözler önüne serdiğini söyledi. Güngör, havacılığın insanların ilgisini çeken bir konu olduğunu, bu nedenle THK'nın dünden bugüne faaliyetlerini içeren serginin ziyaretçilerin dikkatini çekeceğine inandığını belirtti.



Ataköy'deki Airport Alışveriş Merkezi'nde açılan sergi 5 Eylül'e kadar gezilebilecek.