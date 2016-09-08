İlk piyasaya çıktığında tuğla büyüklüğünde olan ve binlerce dolara satılan cep telefonları, artık neredeyse her şeyi yapabilen hayatımızın vazgezilmez bir parçasına dönüştü. İşte dünden bugüne cep telefonları.
08 Eylül 2016 19:55
İlk piyasaya çıktığında tuğla büyüklüğünde olan ve binlerce dolara satılan cep telefonları, artık neredeyse her şeyi yapabilen hayatımızın vazgezilmez bir parçasına dönüştü. İşte dünden bugüne cep telefonları.
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir