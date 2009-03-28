'Dündar'ın kimyası bozulmuş'

Başbakan Erdoğan, 2. Ergenekon iddianamesinde eşinin adının geçmesi üzerine isyan eden gazeteci Uğur Dündar'ı, CHP'nin memuru olmakla suçladı.



Başbakan Erdoğan, Uğur Dündar'ın isyanına dün akşam katıldığı NTV canlı yayınında yanıt verdi.

Uğur Dündar eşinin Ergenekon'un 2'inci iddianamesinde yer almasına ekranlardan isyan etmiş ve 'Burdan yüreğinin çok temiz olduğunu düşündüğüm Sayın Başbakan'a seslenmek istiyorum. Sayın Başbakan Emine Hanım'ın sık sık Brezilya'ya gittiğine dair bir savcı tarafından size ifitiralar atılsa ne yaparsınız? Sayın Adalet Bakanı size eşinize böyle bir çamur atılsa ne yaparsınız?' diye sormuştu.



'Dündar'ı kınıyorum'



Başbakan Erdoğan, NTV canlı yayınında ilginç bir çıkış yaparak Uğur Dündar'a ağır suçlamalarda bulundu. Dündar'ı isim vermeden CHP'nin memuriyetliğini yapmakla suçlayan Erdoğan,' İddianameyi ben mi hazırladım savcı hazırlıyor. Kalkıp eşimi de, Adalet Bakanımı da bu işlere karıştırıyor. Burada yargı süreci düzeltecektir. Varsa var, yoksa yok. Kalkıp şahsımla ilgili açıklama yapıyor. Nedir bu öfke? Bakın bu aralarda ciddi manada kimyası bozulmuş durumda. Sadece bununla başlamıyor, bundan önce başlayan bir süreç bu. Şu anda, memuriyetini tam anlamıyla yerine getiriyor. Dürüst habercilik, geç bu işi. Sadece memuriyetinin gereğini yapıyor. Seçimi farklı bir atmosfere sokarak sürdürmenin gayreti içerisinde. Bunu şimdi değil daha önceden yapmaya başladı. Belki de bu isyanlar oradan da geliyor olabilir. Kalkıp, iddianamede yer alan konuyu benim veya Adalet Bakanı'yla özdeş hale getirmesi çok çirkin, kendisini kınıyorum" dedi.