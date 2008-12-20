Dündar'a 'Mustafa' sorgusu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milliyet gazetesi yazarı Can Dündar hakkında, Atatürk'ün yaşamını detaylarıyla anlattığı "Mustafa" adlı belgesel filmi nedeniyle soruşturma başlattı.Dündar hakkındaki soruşturma süreci, 3 ayrı suç duyurusu üzerine başlatıldı.Sigara ile Savaş Derneği kurucu üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan ile Sigara ile Savaşanlar Vakfı Onursal Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural'ın, Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım tarihli ortak suç duyurusu dilekçesinde, şu suçlamalar yer aldı:"Atatürk Türk ulusunun yapışkanıdır, önderidir, örnek kişisidir. Mustafa filmi, içeriği, ayrıca konulara yorumu ile cumhuriyet ile Atatürk'ün saygınlığını aşındırmaktadır.Bunlar yetmezmiş gibi, filmde, Türklerin simgesel Atası’na pofur pofur sigara, ayrıca düşkün biçimde içki içirterek, Atatürk'ün saygınlığı düşürülürken, Türk gençliğinin örnek aldığı kişi de manevi olarak öldürülmekte, buna ek olarak Türkiye tarihinin en büyük sigara reklamı Atatürk kullanılarak yapılmaktadır."Dilekçede sigara reklamı karşılığında filme sponsor bulunduğu iddia edildi, filmin "Tütün Ürünleri Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanun"a aykırı olduğu da öne sürüldü, Ayrıca filmin gösterimden kaldırılması talep edildi. Dilekçede Atatürkçü Düşünce Derneği Çankaya şubesi üyesi Ali Berham Şahbudak'ın suç duyurusunda yer alan iddialara benzer ifadeler dikkat çekti. Şahbudak, filmde Atatürk'ün kadınlara karşı aşırı zaafı olan, içki sofralarından kalkmayan birisi olarak gösterildiğini öne sürmüştü.İstanbul Barosu'na kayıtlı Avukat Gülnihal Soydan'ın suç duyurusunda ise, sadece Dündar değil, filmin yapım ekibinde yer alan isimler ve sponsorlar aleyhinde de dava açılması talep edildi.Filmle, "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçunun işlendiğini savunan Soydan, Atatürk'ten vasat, sıradan, herhangi bir kişiden bahseder gibi "Mustafa" diye söz edildiğini belirti. Soydan, "Hepimizin babasına 'Mustafa' demek cüretiyle ismini kısaltmak, kabul edilemez bir saygısızlıktır" denildi.Dilekçede, filmin müziklerini yapan Saraybosna doğumlu Goran Bregoviç'in Ermeni asıllı olduğu öne sürülerek, "Ermeni soykırımı konusunda lobi çalışmaları yapıldığı şu günlerde film için bilinçli olarak cımbızla seçilmiş kişilerden biridir" ifadesine yer verildi.Dilekçede, ayrıca "Filmi Warner Bross dağıtıyor. Dünya çapında bir firma nasıl oluyor da Dündar'a destek çıkıp dağıtımı yapıyor? Bu, uluslararası yabancı destekli bir programın parçası olduğunun ispatıdır. Atatürk'ün karga kovaladığı sahnede 'Yorgo' isimli Yunanlı bir çocuğun oynatılması, Ata'ya saygısızlıktır. Türk çocuğu kalmadı da Yunanlı bir çocuk Atamızı canlandırıyor" denildi.Suç duyurularını birleştiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Dündar'ı ifade vermek üzere adliyeye davet etti. Basın Savcısı Nadi Türkaslan'a önceki gün ifade veren Dündar, filmin sadece 114 saniyesinde Atatürk'ün sigara içerken görüldüğünü belirtti ve 15 yıllık çalışmalarını savcıya anlattı. Savcılığın, filmde Atatürk'e hakaret edilip edilmediği ve sigara reklamı yapılıp yapılmadığı konusunda bilirkişiye başvurması bekleniyor.