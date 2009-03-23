Dündar: Gökçek tehdit ediyor



‘Dengelerini yitirmiş’

‘Günlerdir susuyorum’

Star Haber Grup Başkanı Uğur Dündar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ‘Ona dünyayı dar edeceğim’ sözünün çok açık bir tehdit olduğunu belirterek, “Benim başıma bir şey gelirse, benim ailemin, çocuklarımın başına bir şey gelirse tek sorumlusu vardır o da Melih Gökçek’tir” dedi.Star TV Ana Haber Bülteni’ne telefonla bağlanan Dündar, Gökçek’in kendisi ve Kanal D Ana Haber Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Birand’ı kast ederek söylediği, “Seçimden sonra onlarla çok konuşacağız. Onların ellerinde kocaman televizyon var. Benim de seçmenlerim var. Bu iş burada bitmiyor” açıklamasını hatırlattı.Dündar, şunları söyledi: “Melih Gökçek kısa pantolonla dolaşırken ben bu ülkede, hem de ülkenin en gidilmez köşelerinde memleketin sorunlarının halk tarafından bilinmesi için uğraş veriyordum. Ben 40 yıldır bu mesleği yapıyorum. Bir siyasetçinin, 40 yıllık bir gazeteciye bunları söyleyebilmesi için tüm dengelerini yitirmiş olması ve ne söylediğini fark etmiyor duruma düşmesi lazım” dedi.Gökçek’e hakaret etmediğini ve iftira atmadığını belirten Dündar, şöyle konuştu: “Şunu bütün kamuoyuna duyuruyorum, ‘Ona dünyayı dar edeceğim’ sözü çok net, çok açık bir tehdittir. Bugünden itibaren, şu dakikadan itibaren ki günlerdir susuyordum ama artık iş öfkeli toplumlara hedef göstermeye gelince, susmamak bir görev olarak benim için şu anda söz konusudur. Benim başıma bir şey gelirse, benim ailemin, çocuklarımın başına bir şey gelirse tek sorumlusu vardır o da Melih Gökçek’tir.”