Dündar: Aydın Doğan'a kırgınım, pasta bile kesilmedi

T24 - Show TV'de hafta içi hergün yayınlanan 'Saba Tümer'le Bugün' programının konuğu Uğur Dündar, Star Tv'den ayrılma sürecini anlatırken Aydın Doğan'a kırgın olduğunu söyledi. Dündar, "Aydın Doğan'a kırgınım. Bir pasta bile kesilmedi" dedi.







Dündar, Yılmaz Özdil'i de andı: 'Haber bülteni sunmaya gitmeden önce mutlaka odasına uğrayıp Yılmaz Özdil'e iyi yayınlar dilerdim. Yayınlardan önce öyle bir uğurum vardı.'



Uğur Dündar programda Star Tv'den ayrılma sürecini anlatırken Aydın Doğan'a kırgın olduğunu söyledi:



"Aydın Doğan'a ve ailesine müteşekkirim, en karışık dönemlerinde bile hiçbir zaman bize gelip ne yapıyorsunuz diyen olmadı. Ama ayrılık sırasında bana ve ekibime bir teşekkür edilmemesi, bir veda yapılmamasından dolayı Aydın Doğan'a kırgınım. Bir pasta bile kesilmedi.



"Benimle birlikte işşiz kalan arkadaşlarımı, haber merkezini yönetenleri bizzat arayıp tavsiye ediyorum.



"Haber bülteni sunmaya gitmeden önce mutlaka odasına uğrayıp Yılmaz Özdil'e iyi yayınlar dilerdim. Yayınlardan önce öyle bir uğurum vardı."



