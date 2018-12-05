Dün sipariş verdiği altınları, bugün çaldı

Adana'da kendini astsubay olarak tanıtan bir kişi, dün kuyumcuya ayırttığı 11 bin 520 lira değerindeki altınları, bu akşam gelip, çaldı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, dün kuyumcuya gelip, kendisini asker olarak tanıtan kişi, iş yeri sahibi Eyüp Nomanoğlu'na 11 bin 520 lira değerinde 4 adet 10 gram külçe altın ve 2 Cumhuriyet Altını ayırttı. Bu akşam kuyumcuya gelen şüpheli, Nomanoğlu ile konuşmaya başladı. Babasını aramak için Nomanoğlu'ndan telefonunu isteyen hırsız, tezgah üzerindeki altınları alıp, kaçtı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kamerasından şüphelinin eşkalini tespit etti.



Hırsızı yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

(DHA)