Dün işsizdi, bugün ise iş teklifi yağıyor!

T24 - Karaman’da dün iş ararken, içinde 2 bilezik, altın küpe ve kolye ile yaklaşık 2 bin lira para olan kadın çantasını yolda bulup polise teslim eden 30 yaşındaki Bülent Soylu, çantanın sahibini evinde ziyaret edip, elini öptü ve sadece şeker ikramını kabul etti. Örnek davranışından dolayı yurt genelinden iş teklifleri almaya başlayan Soylu’ya, İl Emniyet Müdürü Lütfi Sönmez de sahip çıkıp, iş için girişimlerde bulundu.







Bir yıldır işsiz olan kaynak ustası Bülent Soylu, dün sabah saatlerinde Hürriyet Mahallesi’ndeki evinden iş aramak için çıktı. Yolda kaldırım ile otomobil arasında bir kadın çantasının olduğunu fark eden Soylu, çantanın içini açıp baktığında 2 bilezik, küpe ve kolyeden oluşan altın takı ile yaklaşık 2 bin lira para olduğunu gördü. Çantayı polis merkezine teslim etmeye karar veren Soylu, cebinde 1.5 lira minibüs parası dahi olmadığı için yürüyerek gitmeye karar verdi. Yaklaşık 3 kilometre yürüyen Soylu, yolda gördüğü polis ekiplerine çantayı teslim etti.





’Bu devirde böyle davranış...'



Bülent Soylu, bugün çantanın sahibi emekli öğretmen 80 yaşındaki Mahide Doğay’ı evinde ziyaret etti. Borçlarını dağıtmak için çıktığında çantasnı kaybettiğini ifade eden Mahide Doğay, şunları söyledi:



"Çantayı kaybettiğimde her şeyi unutmuştum. Gitti artık gelmez demiştim. Borçlarımda vardı. Ama polis bana ulaşınca çok mutlu oldum. Bülent Soylu’nun beni evimde ziyaret etmesinden de şeref duydum. Bu dönemde Bülent’i yaptığı davranışı hiç kimse yapmaz."



Çantanın içinden 1 yıl önce ölen eşine ait saat olduğunu belirten Doğay, "Özellikle saatin manevi değeri yüksekti. Çanta bulunduğu için çok mutluyum" dedi.





'Sadece şeker ikramını kabul etti'



Mahide Doğay’ın, çantasını bulduğuna karşılık para verme talebini reddeden Bülent Soylu, yaşlı kadının sadece şeker ikramını kabul etti. Bu davranışı ile Doğay’ı duygulandıran Soylu, "80 yaşındaki yaşlı kadından bir şey alamazdım. Çantanın kendisine ulaştığını öğrendim de mutlu oldum. Zaten çantanın içinde para ve altından ziyade şekerler de vardı. Şekerleri görünce çanta sahibinin çocukları çok sevdiğini düşündüm. O an ayrı bir duygulanmıştım. Şimdi o şekerlerden birini de bugün ben kendisinden aldım. Ne söyleyeyim şimdi vicdanen daha da rahatladım" dedi.





Emniyet müdürü sahip çıktı



Örnek davranışının gazete ve televizyonlarda haberinin yayınlanmasının ardından yurt genelinden iş teklifleri almaya başlayan Bülent Soylu’ya, Karaman İl Emniyet Müdürü Lütfü Sönmez de sahip çıtı.

Bülent Soylu ile makamında görüşme yapan İl Emniyet Müdürü Lütfü Sönmez, Soylu’nun mesleğine yönelik iş bulması içinde girişimlerde bulundu. Sönmez, "Bu kardeşimizin yaptığı hareket ile millet kendisine kefil olmuştur. Biz de kendisinin mesleğine uygun iş bulabilmesi için görüşmelerimizi başlattık. Bugün yarın sonuç alırız. Duyarlı hareketi herkesin takdirini kazanmıştır. Teşekkür ediyorum" dedi.





İş teklifleri aldı



1 gün içinde kendisine olan ilginin arttığını ve iş teklifi telefonları aldığını belirten Bülent Soylu ise şunları söyledi:



"Dün akşamdan, şu ana kadar, sayısız telefonlar aldım. Karaman’dan ve çeşitli illerden arayanlar oldu. Basının ilgisi yoğun oldu. Aslında benim yaptığımı bir başkası da yapardı. Yapmalı da öyle düşünüyorum. Yine de 10 lira da bulsam o parayı yiyemem. Çünkü ben böyle yetiştim."





Örnek davranışı eşiyle de barıştırdı



1 yıldır işsiz olduğu için bir bisküvi fabrikasında işçi olarak çalışan eşi Mürvet Soylu ile de boşanma aşamasında olduğunu belirten Bülent Soylu, dün yaşadığı olayın ardından eşiylede barıştığını söyledi. 2 yıllık evli olduklarını ifade eden Soylu, "Eşimle de barıştım. O da örnek davranışımdan dolayı beni takdir etti" dedi.





