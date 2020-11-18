Malatya, Aydın ve Çorum depremlerle sarsıldı

Malatya ve Aydın'da 3,9, Çorum'da ise 4.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre göre ilk deprem saat 01.34'te merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.9 büyüklüğünde kaydedildi. Bu depremin ardından saat 02.00'de merkez üssü Aydın'ın Kuşadası Körfezi açıklarında yine 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Üçüncü deprem ise saat 02.05'te Çorum'da meydana geldi. Merkez üssü Uğurludağ ilçesi olarak kaydedilen Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğündeki deprem ilçe ve çevresinden hissedildi.

Yurdun üç ayrı bölgesinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre demlerde can ve mal kaybı yaşanmadı.