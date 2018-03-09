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Spor

Dün başlayan Ankaragücü-Adanaspor maçı bugün sona erdi

Başkent ekibi dün öne geçti, bugün yendi

09 Mart 2018 19:34

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Ankaragücü ve Adanaspor 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Dün oynanan ancak 40. dakikada kesilen elektrik nedeniyle yarıda kalan maç bugün 14.30'da kaldığı yerden devam etti. İlk yarıda gol sesi çıkmayan karşılaşmayı Başkent ekibi 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibeti getiren golleri 33. dakikada Yusuf Abdioğlu ve 51. dakikada Umut Nayir kaydetti. Konuk ekibin maçtaki tek golünü ise 62. dakikada Oğuz Han Aynaoğlu attı.

Şampiyonluk yolunda kritik bir zafer elde eden MKE Ankaragücü, puanını 46'ya yükselterek 26. haftayı 2. sırada tamamladı. 33 puanda kalan Adanaspor ise 12. sırada yer aldı. 

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