Dün 12 kuruş zamlanan benzine 22 kuruş indirim geliyor

Uluslararası benzin fiyatlarında dün akşam yaşanan düşüşün ardından iç piyasadaki benzin fiyatları için de indirim gündeme geldi. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim bekleniyor.

Petrol fiyatları kısıtlama kararları ile yükselişe geçip 42 dolar seviyesini aşınca benzin ve motorinde peş peşe artışlar gerçekleşmişti.

Fiyatlarda yaşanan gerileme sonrası iç piyasadaki akaryakıt ürünlerinden benzin için de büyük bir indirim ortaya çıktı.