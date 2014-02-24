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Dumanlı: İktidarın goygoycuları seçim yaklaştıkça oy telaşına kapıldılar

Ekrem Dumanlı: Madem cemaatin yüzde 0,4 oyu var, bu kadar panik yapmanıza, öfkelenmenize hiç gerek yok. Rahat rahat gidin sandığa...

24 Şubat 2014 14:01

Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı Fethullah Gülen cemaatin kime oy vereceği tartışmalarına ilişkin, "Birkaç aydır iktidar goygoycuları "cemaat"in seçimlerde etkili olmadığını; hatta yüzde 1 civarında oy oranlarının olduğunu söylüyordu. Madem cemaatin yüzde 0,4 oyu var; panik yapmanıza, öfkelenmenize hiç gerek yok. Rahat rahat gidin sandığa..." diye belirtti.

Dumalı bugünkü köşesinde,  "Bir ara o dilimde de ancak yüzde 0,4’ün ‘cemaat talimatı’yla oy vereceğini iddia ediliyordu" diyerek, "Fakat seçim yaklaştıkça goygoycuların cemaatin tercih edeceği parti adayları konusunda panik yaşadığı görülüyor. “Samimi örgüt üyeleri”nden yeniden oy isteyeni mi ararsın, “abiler ve ablalar”ın telkininden rahatsızlık duyanı mı… Bu kadar telaşa ne gerek var?" ifadelerini kullandı.

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