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Dumandan zehirlenerek öldü

Nabi YAZICI/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde Moralı Balcı (94), evde elektrikli ısıtıcının devrilip kanepeyi tutuşturması sonucu dumandan zehirlenerek öldü

26 Aralık 2017 21:19

Nabi YAZICI/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Dilovası ilçesinde Moralı Balcı (94), evde elektrikli ısıtıcının devrilip kanepeyi tutuşturması sonucu dumandan zehirlenerek öldü.
Dilovası Diliskelesi Mahalesi 704. Sokak\'taki evinde yalnız yaşayan Moralı Balcı, gece yatarken açık bıraktığı elektrikli ısıtıcı, kanepenin üzerine devrildi. Kanepe, için için yanarken, evi duman sardı. Dumanı fark eden komşuları, eve girdiğinde Balcı\'yı yerde hareketsiz yatarken buldu.
İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Moralı Balcı\'nın yaşamını yitirdiğini saptadı.
Moralı Balcı\'nın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

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