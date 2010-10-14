-DUMAN VE MANGA EDİRNE'DE KONSER VERDİ EDİRNE (A.A) - 13.10.2010 - Edirne'de, Coca Cola Coke'n Music Üniversite Turu kapsamında rock gruplarından Duman ve Manga konser verdi. Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'ndeki açık hava konserinde sahneye ilk Türkiye'ye Eurovision'da ikincilik kazandıran Manga Grubu çıktı. Manga'nın şarkılarına eşlik eden yaklaşık 4 bin kişi, aynı coşkuyla Duman Grubu'na da eşlik etti. Coca Cola Coke'n Music Üniversite Turu Edirne'nin ardından 15 Ekimde Eskişehir'de Bülent Ortaçgil, Duman konseriyle devam edecek.