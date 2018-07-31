Duman, Harbiye'yi salladı

Duman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde düzenlenen "Harbiye Açık Hava Yaz Konserleri" kapsamında konser verdi.

Kaan Tangöze, Batuhan Mutlugil, Ari Barokas ve Cengiz Baysal'dan oluşan grup konsere, 2009'da çıkardıkları "Duman 1" albümünde yer alan "Yalan" şarkısıyla başladı.

Sevilen şarkılarını seslendirdi

Grup, ünlü isimlerin de seyirci olarak yer aldığı konserde, "Yürek", "Oje", "Ah", "Aman Aman", "Yanı Başımdan" ve "Bu akşam" gibi yaklaşık 25 şarkı seslendirdi.

Konsere yoğun ilgi gösteren Duman hayranları, "Eski Köprünün Altına", "Belki Alışman Lazım", "Seni Kendime Sakladım", "En Güzel Günüm Gecem" ve "Darmaduman" gibi albümlerden şarkılara eşlik etti.