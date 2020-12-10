Duma, Putin'e ömür boyu dokunulmazlık verecek tasarıyı geçirdi

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Rusya'nın yasama sisteminin alt meclisi Duma, ülkenin devlet başkanlarına ve ailelerine görevi bıraktıktan sonra da dokunulmazlık tanıyacak bir yasa tasarısını geçirdi.

Üçüncü ve son oylamada da Duma, tasarıya destek verdi. Yasa, şimdi yasama sisteminin üst meclisi olan Federasyon Konseyi'ne gidecek.

Tasarının kabul edilmesi durumunda Rusya devlet başkanları ve ailelerinin evleri aranamayacak, bu isimler sorgulanamayacak ve mal varlıklarına el koyulamayacak.

Eğer tasarı yasalaşırsa eski başkanlar sadece Duma'nın kendilerine "vatana ihanet" ve benzer suçlar yöneltirse dokunulmazlığın kaldırılması süreci başlatılabilecek. Bu süreçte Yüksek Mahkeme ve Anayasa Mahkemesi suçlamaları kabul ederse karar Federasyon Konseyi'ne kalacak. Federasyon Konseyi, suçlamalara destek verirse eski başkanın dokunulmazlığı kaldırılacak.

Hayatta olan ve bu tasarıdan faydalanabilecek isim eski Rusya lideri Dimitri Mehvedev. Mihail Gorbaçov, görevini Sovyet Birliği döneminde yürüttüğü için dokunulmazlıktan faydanalamayacak.

Mevcut olarak devlet başkanlarının sadece görevde oldukları sürece dokunulmazlığı bulunuyor.

Tasarının yasalaşması için Federasyon Konseyi'ni geçmesi ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzasını alması gerekiyor.