‘Düm Tek Tek’ çalıntı mı?

İşte Hadise'li Eurovision şarkımız - VİDEO

Akçıl’dan iddialara yanıt

Mayıs ayında Moskova’da yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edecek olan Hadise’nin seslendireceği “Düm Tek Tek” isimli şarkının üç şarkının kolajı olduğu iddia edildi.Taraf gazetesinin Telesiyej köşesindeki iddiaya göre, sözleri Hadise, Sinan Akçıl ve Stfaan Fernando’ya, bestesi ise Sinan Akçıl’a ait olan “Düm Tek Tek”, 1982 yılında Kervan Plakçılık’tan çıkan Sezen Aksu’nun Firuze adlı albümünde yer alan, sözleri Aysel Gürel imzalı “Dümtek”, yine Sezen Aksu’nun “Çakkıdı” ve Yonca Evcimik’in 1998 yılında çıkardığı Günaha Davet albümündeki “İyi mi?” adlı Sezen Aksu bestesiyle benzerlik gösteriyor.Şarkısının bestecisi Sinan Akçıl ise iddialara şu yanıtı verdi: “Bu iddialar tam bir saçmalık. Bir şey söylemeye bile gerek yok. Yonca Evcimik şarkısı zaten dinlemem, Sezen Aksu’yla da çok yakınız. Eminim o da, bu iddialara gülüyordur, duymamazlıktan geliyordur. Böyle saçma iddialar atanlara şarkıyı iyice büyüttükleri için teşekkür ederim, ama şimdiden Moskova’nın tadını kaçırmaya gerek yok. Ben biliyorum ki, o şarkıyı yaparken Allah’la baş başaydım.”