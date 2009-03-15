Dul eşe maaş ayıbı

Arada 40 yaş fark var diye Hikmet Şimşek’in dul eşine çeyrek maaş...



Kendisinden 40 yaş büyük orkestra şefi ile evlenen ressam Nihal Ersöz Şimşek’e yeni Emekli Sandığı Yasası’na göre, eşinin maaşının yarısının ödemesi gerekiyordu. Ancak devlet, Şimşek için Emekli Sandığı yerine 40 yaş farkı hileli sayan Sosyal Sigortalar Kanunu’nu geçerli sayıp yüzde 25 maaş bağladı!



Vatan'ın haberine göre; ünlü orkestra şefi Hikmet Şimşek’in hayatını kaybetmesinin ardından eşi Nihal Şimşek’e, Emekli Sandığı tarafından Şimşek’in maaşının yüzde 25 oranında dul maaşı bağlandı. Normal şartlarda Hikmet Şimşek’in maaşının yüzde 50’sini alması gereken Nihal Şimşek’e “çeyrek maaş” verilmesinin sebebi ise, Emekli Sandığı Kanunu’nun 71. maddesindeki, “İştirakçi karı veya koca eşinden 30 yaş veya daha büyük ise ölümünden eşine yarı nispetinde aylık bağlanır. Ancak evlenme akdi en az 10 yıl evvel yapılmış veya çocukları olmuş ise bu indirim yapılmaz” hükmü oldu. Söz konusu madde, yapılan düzenlemeyle, 1 Haziran 2008’de yürürlükten kaldırıldı. Bu gelişme sonrasında Nihal Ersöz Şimşek, “yürürlükten kaldırılan bu maddeyle ilgili düzenlemenin maaşına uygulanması” talebiyle, Emekli Sandığı’na başvurdu. Ancak Genel müdürlük, “maaşların ödenmesinde ilgili yasanın değil, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun dikkate alındığını” belirterek, Şimşek’in talebini reddetti.



Eşitliğe aykırı



Bunun üzerine avukatı aracılığıyla Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne dava açan Şimşek’in dilekçesinde tanınmış bir ressam olduğunu, yeteri gelirinin bulunduğunu asıl amacının yasadaki çarpıklığa dikkat çekmek olduğunu belirterek şunları söyledi: “Eşe bağlanan dul aylığının, karı koca arasındaki yaş farkına göre belirlenmesiyle yaşa dayalı ayrım yapılmakta, aynı statüde olanların aynı işlemlere tabi olması ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Nitekim bu hükme göre, aralarında 30 yaş fark olan karı kocanın evliliği hukuka ve insan haklarına aykırı olarak, hukuka aykırı olarak, muvazaalı (hileli) kabul edilmektedir. Bu husus, insanların özgür yaşama hakkını ihlal etmekte, evlenecekleri insanları seçerken sınırlama getirerek, özel hayatlarına müdahalede bulunmaktadır.”



Nihal Ersöz Şimşek mahkemeden, yürürlükten kalkan hükmün dul aylığının belirlenmesinde uygulama alanı kalmamasına rağmen kurumun bu hükme dayanarak taleplerini reddettiğini hatırlatıp, bu işlemin iptalini istedi.



6 yıl evli kaldılar



Uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın şefliğini yapan Hikmet Şimşek, 1995 yılında kendisinden 40 yaş küçük olan, ressam Nihal Ersöz ile evlendi. Evlendiklerinde Şimşek 71, Nihal Ersöz ise 31 yaşındaydı. Sanat camiası başta olmak üzere kamuoyunda yaş farkı nedeniyle uzun süre tartışılan ve konuşulan evlilikleriyle ilgili, aileleriyle ilişkilerinde de sıkıntılar yaşamalarına rağmen, Şimşek çifti evliliklerini mutlu bir şekilde sürdürdü. Çift, “yakında ayrılırlar”, “bu evlilik uzun sürmez” iddialarını da bu şekilde çürüttüler. Çifti ayıran ise Hikmet Şimşek’in evliliklerinin 6. yılında ortaya çıkan amansız hastalığı oldu. Bir süre tedavi gören Şimşek, 2001 yılında hayatını kaybetti.



Genç yaşta dul kaldı ama evlenmedi



Kaybettiği eşi Hikmet Şimşek ile yaşadıkları büyük aşkın hala tüm dostlarının ve ilgili çevrelerin hatırında olduğuna dikkat çeken Nihal Ersöz Şimşek’in avukatı, dava dilekçesinde çiftin ilişkisini şöyle anlattı:



“Merhumun ağır ve ölümcül hastalığa yakalandığı son yıllarında hep yanında olması, bakımını bizzat üstlenmesi, sadece sevgi ile açıklanabilecek bir destekle ağrılar içinde kıvranan kocasını son günlerinde nasıl mutlu etmeye çalıştığı, müzik camiasının ve sevenlerinin, dostlarının hafızalarında hala tazedir. Müvekkilim genç yaşta dul kalmasına, genç ve güzel bir kadın olmasına rağmen eşinin ölümünden sonra evlenmemiş ve halen eşinin hatırasıyla yaşamaya devam etmektedir.”

