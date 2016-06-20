T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Duisburg Uyum Meclisi soykırım açıklamasını geri çekti

Duisburg Büyükşehir Belediye Başkanı Sosyal Demokrat Partili Sören Link ile çeşitli Alman siyasi partilerinden gelen tepkiler üzerine Duisburg Göç ve Uyum Meclisi soykırım açıklamasını geri çekmek zorunda kaldı.

20 Haziran 2016 19:37


Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Duisburg kentindeki Göç ve Uyum Meclisi, Alman Parlamentosu’nun 2 Haziran’da aldığı Ermeni soykırımı kararına tepki gösteren bir açıklama yayınlamıştı. Oybirliği ile yapılan açıklama “Soykırım yalandır ve yalan kalacaktır” başlığını taşıyor.

'Soykırım olmadı'

Göç ve Uyum Meclisi'nin açıklamasında 1915 olaylarının soykırım olduğu saptaması reddediliyor, Federal Meclis'teki Türkiye kökenli vekillere ise “ülkelerine ihanet ettikleri” suçlamasında bulunuluyor. Bazı vekillerin ise PKK'ya yakın görüşte olduğu iddia ediliyor.

Açıklamaya müdahale eden Duisburg Büyükşehir Belediye Başkanı Sören Link, “Uyum Meclisi’nin soykırımı protesto kararı kabul edilemez, ayrıca yürürlükteki tüzüğe de aykırı” demişti. Link, “Kısmen kaba ifadeler kullanılmasının, Federal Meclis’teki oylamada evet oyu veren Türkiye kökenli vekillere yönelik tahkir ve tehdidin, Duisburg Belediyesi'nde yeri olamaz” açıklamasını da yaptı.

'Uyum Meclisi'nde aşırı sağcılar var'

Federal Meclis'te grubu bulunan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Yeşiller ve Sol Parti temsilcileri de Duisburg Göç ve Uyum Meclisi’nin açıklamasına tepki gösterdiler. Sol Partili Uyum Meclisi üyesi Mirze Edis, Uyum Meclisi’nde “aşırı sağcıların” olduğunu iddia etti. Yeşiller Partisi’nden Gerhard Schwemm, partinin Eşbaşkanı Cem Özdemir hakkındaki iftiralardan duyduğu öfkeyi dile getirdi ve bu açıklamalara karşı “dava açılıp açılmayacağını gözden geçireceklerini” bildirdi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) temsilcileri ise Federal Meclis’in soykırım kararını bir kez daha savunarak, Duisburg Büyükşehir Belediye Başkanı Sören Link’in bu konuda takındığı hızlı ve net tavırdan da övgüyle söz ettiler.

Göç ve Uyum Meclisleri'nin görevi

Almanya’nın çeşitli eyaletlerindeki yerel yönetimlerde kısmen Almanya'da ikamet eden yabancı ülke vatandaşlarının oylarıyla seçilen kısmen de kent belediyesinin gönderdiği temsilcilerden oluşan Göç ve Uyum Meclisleri görev yapıyor. Bu meclislerin görevi kent yerel yönetimini, belediye bünyesindeki ilgili komisyonları ve temsilcilikleri her konuda ama özellikle göç ve uyum gibi konularda bilgilendirmek, onlara danışmanlık yapmak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Duisburg Büyükşehir Belediye Başkanı Sosyal Demokrat Partili Sören LinkAlmanDuisburg GöçUyum MeclisiKuzey Ren VestfalyaDuisburgGöçUyum Meclisi Alman ParlamentosuHaziranErmeniFederal Meclis TürkiyePKKDuisburg

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24