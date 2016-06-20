Duisburg Uyum Meclisi soykırım açıklamasını geri çekti



Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Duisburg kentindeki Göç ve Uyum Meclisi, Alman Parlamentosu’nun 2 Haziran’da aldığı Ermeni soykırımı kararına tepki gösteren bir açıklama yayınlamıştı. Oybirliği ile yapılan açıklama “Soykırım yalandır ve yalan kalacaktır” başlığını taşıyor.

'Soykırım olmadı'

Göç ve Uyum Meclisi'nin açıklamasında 1915 olaylarının soykırım olduğu saptaması reddediliyor, Federal Meclis'teki Türkiye kökenli vekillere ise “ülkelerine ihanet ettikleri” suçlamasında bulunuluyor. Bazı vekillerin ise PKK'ya yakın görüşte olduğu iddia ediliyor.

Açıklamaya müdahale eden Duisburg Büyükşehir Belediye Başkanı Sören Link, “Uyum Meclisi’nin soykırımı protesto kararı kabul edilemez, ayrıca yürürlükteki tüzüğe de aykırı” demişti. Link, “Kısmen kaba ifadeler kullanılmasının, Federal Meclis’teki oylamada evet oyu veren Türkiye kökenli vekillere yönelik tahkir ve tehdidin, Duisburg Belediyesi'nde yeri olamaz” açıklamasını da yaptı.

'Uyum Meclisi'nde aşırı sağcılar var'

Federal Meclis'te grubu bulunan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Yeşiller ve Sol Parti temsilcileri de Duisburg Göç ve Uyum Meclisi’nin açıklamasına tepki gösterdiler. Sol Partili Uyum Meclisi üyesi Mirze Edis, Uyum Meclisi’nde “aşırı sağcıların” olduğunu iddia etti. Yeşiller Partisi’nden Gerhard Schwemm, partinin Eşbaşkanı Cem Özdemir hakkındaki iftiralardan duyduğu öfkeyi dile getirdi ve bu açıklamalara karşı “dava açılıp açılmayacağını gözden geçireceklerini” bildirdi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) temsilcileri ise Federal Meclis’in soykırım kararını bir kez daha savunarak, Duisburg Büyükşehir Belediye Başkanı Sören Link’in bu konuda takındığı hızlı ve net tavırdan da övgüyle söz ettiler.

Göç ve Uyum Meclisleri'nin görevi

Almanya’nın çeşitli eyaletlerindeki yerel yönetimlerde kısmen Almanya'da ikamet eden yabancı ülke vatandaşlarının oylarıyla seçilen kısmen de kent belediyesinin gönderdiği temsilcilerden oluşan Göç ve Uyum Meclisleri görev yapıyor. Bu meclislerin görevi kent yerel yönetimini, belediye bünyesindeki ilgili komisyonları ve temsilcilikleri her konuda ama özellikle göç ve uyum gibi konularda bilgilendirmek, onlara danışmanlık yapmak.