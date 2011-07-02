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DÜĞÜNÜNE 10 GÜN KALA KALBİNE YENİK DÜŞTÜ SİNOP (A.A)

02 Temmuz 2011 20:33

-DÜĞÜNÜNE 10 GÜN KALA KALBİNE YENİK DÜŞTÜ SİNOP (A.A) - 02.07.2011 - Sinop'ta 23 yaşındaki genç kız, düğün törenine 10 gün kala geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ada Mahallesi'ndeki ailesiyle birlikte yaşayan 23 yaşındaki Semiha Açıkgöz, önceki gece evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yakınları tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  Kalp krizi geçirdiği belirlenen Açıkgöz, ilk müdahalenin ardından Yoğun Bakım Servisine alındı. Tedaviye cevap vermeyen genç kız, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Semiha Açıkgöz'ün 8 Temmuz 2011 Cuma günü düğün törenin olduğu öğrenilirken, gelin adayının yakınları ve damat Çağlar Kavaklı ölüm haberi üzerine hastanede sinir krizi geçirdi.  Hastane morgundan bugün alınan genç kızın cenazesi, gözyaşları arasında Ada Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada okunan dualar sonrasında cenaze, Ada Mahallesi'ndeki Alaaddin Camisi'ne götürüldü.  İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Açıkgöz'ün cenazesi, Çukurbağ Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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