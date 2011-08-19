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Düğününde ateş eden polisin kurşunuyla öldü UŞAK (A.A)

19 Ağustos 2011 18:59

-Düğününde ateş eden polisin kurşunuyla öldü UŞAK (A.A) - 19.08.2011 - Uşak'ta geçen ay parkta eşiyle gezerken başına isabet eden kurşunla ölen İmdat Ünal'ın, olay yerine 800 metre mesafedeki düğününde havaya ateş açan polis memurunun silahından çıkan kurşunun kurbanı olduğu belirlendi. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Uşak Emniyet Müdürlüğü, olay saatinde bölgede devam eden düğünleri incelemeye aldı. Vatandaşlarla da havaya ateş eden olup olmadığını belirlemek amacıyla görüşen polis, İmdat Ünal'ın kafasına mermi isabet etmeden birkaç dakika önce 155 Polis İmdat telefonunu arayan bir kişinin, Hasan Hilmi İlköğretim Okulu bahçesindeki bir düğünde havaya ateş edildiği yönündeki ihbarına ulaştı.  Yapılan araştırmada, düğünün Van'ın Özalp ilçesinde görev yapan 5 yıllık polis memuru O.K'ya (28) ait olduğu ve polis memurunun düğününde havaya beylik tabancasıyla ateş ettiğini belirlendi. Kriminal incelemede Ünal'ın kafasından çıkan mermi çekirdeğinin, polis memuru O.K'nın tabancasına ait olduğu kesinleşti. Bunun üzerine soruşturma evrakı Uşak Cumhuriyet Savcılığına teslim edildi. Uşak Emniyet Müdürü Cafer Şahin, olayın meydana gelmesinin ardından ekiplerin çok titiz çalıştığını, düğün yeriyle olayın meydana geldiği park arasında kuş uçuşu 800 metre mesafe olmasına rağmen ekiplerin tüm ip uçlarını değerlendirerek başarılı şekilde soruşturmayı yürüttüğünü söyledi. İmdat Ünal'ın başına isabet eden mermi çekirdeğinin olay günü kendi düğününde havaya ateş eden polis memuru O.K'nın beylik silahından alınan mermi çekirdeği örneği ile örtüşmesinin olayı aydınlattığını ifade eden Emniyet Müdürü Şahin soruşturma evraklarının Cumhuriyet Savcılığı'na teslim edildiğini belirtirken bu denli üzücü bir olayın kısa sürede aydınlatılmasının önemli olduğunu söyledi. -Olayın geçmişi Uşak'ta 2 Temmuz Cumartesi günü eşi ve akrabalarıyla birlikte Tiritoğlu parkında dolaşırken birden fenalaşan İmdat Ünal yere yığılmış, kafasından kan geldiğini fark eden yakınları Ünal'ı ambulans ile Uşak Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürmüştü. Hastanede yapılan kontrollerde Ünal'ın başına isabet eden mermi çekirdeği ile yaralandığı belirlemiş, Ünal 5 günlük tedavinan ardından kurtarılamamıştı.

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