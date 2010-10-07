-DÜĞÜNE GİDERKEN CAN VERDİLER KÜTAHYA (A.A) - 10.07.2010 - Bursa'nın Harmancık ilçesinde tırla çarpışan otomobilde hayatını kaybeden iki aileye mensup 7 kişinin, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı bir köydeki düğüne katılmak üzere Bursa'dan yola çıktığı belirlendi. Bursa'da yaşayan, Harmancık ile Orhaneli'de bulunan krom madenlerinde çalışan Kahraman Yıldırım (40) ve bacanağı Güngör Demir (40), eş ve çocuklarıyla Kahraman Yıldırım'ın teyzesinin oğlu Zafer Ayan'ın Tavşanlı'ya bağlı Doğanlar köyünde yapılacak düğününe katılmak üzere gece Bursa'dan otomobille yola çıktı. Kahraman Yıldırım idaresindeki 43 UC 504 plakalı otomobil ile Adem Taşyürek'in (37) kullandığı 01 RF 110 plakalı tır, Harmancık-Bursa kara yolunun 13. kilometresinde çarpıştı ve otomobil, tırın dorsesi altında kaldı. Olay yerinde yaşamını yitiren Kahraman Yıldırım, eşi Nurcan (29), çocukları Mustafa (10) ve Bahar Yıldırım (7), Güngör Demir, eşi Neslihan (31) ve kızı Havva Demir'in (9) cenazeleri, önce Harmancık Devlet Hastanesi morguna daha sonra Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Yıldırım ailesi fertlerinin cenazelerinin Doğanlar köyünde, Güngör ailesine mensup kişilerin cenazelerinin ise Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde defnedileceği öğrenildi.