Düğünden dönenleri taşıyan 2 otomobile TIR çarptı: 8 yaralı

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'da dügünden dönenlerin içinde olduğu 2 otomobile TIR çarptı. Kazada, 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Pekmezli Rampasın\'da meydana geldi. Sakarya yönüne giden Kamil Öksüz, yönetimindeki 66 LZ 150 plakalı TIR\'ın kontrolünü rampada yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda yitirdi. TIR, Sakarya\'daki akrabalarının düğününden Bursa\'ya dönenlerin içinde bulunduğu Beytullah Hasan Ergün yönetimindeki 16 NYF 65 plakalı otomobil ve Nurettin Özbek’in kullandığı 16 NV 568 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada Nurettin Özbek, Derya Özbek, Nazif Uğur, Recep Özbek, Günay Özbek, Kevser Ergün, İsmail Ergün, Beytullah Hasan Ergün yaralandı. 16 NYF 65 plakalı otomobilde sıkışan sürücü Beytullah Hasan Ergün, kaza yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova Grup Amirliği kaza kırım ekiplerin ve 112 ekiplerince uzun uğraşlar sonunda sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslar ile Pamukova Devlet Hastanesi\'ne, daha sonrada Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılırken, yaralılardan Beytullah Hasan Ergün ile Günay Özbek’in durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlatırken, TIR sürücüsü Kamil Öksüz gözaltına alındı.

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