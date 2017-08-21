Düğündeki imitasyon takılarını davetlilerden çok gelin ve damat alıyor

Düğünlerde sıklıkla gündeme gelen imitasyon altın ve sahte paralarla ilgili olarak Tahtakale, Kapalıçarşı ve Çemberlitaş’taki esnaf ve satıcılar değerlendirdi. İmitasyon takılardan günlük 500 lira kazandığını belirten satıcı, "Bırakın davetlileri, en çok gelin ve damat alıyor. Durumları iyi olmayan çiftler evlilik öncesi anlaşıyorlar. Bizden düğünde takmak için altın görünümlü set alıyorlar.

Habertürk gazetesinden Uzay Kesmen'in haberi şöyle:

Çeyrek altın ve bilezikleri bozdurmaya giden damat ve gelinler, bazıları sahte çıkan takılarla hüsrana uğruyor. Öyle ki düğün salonunda damat ve gelinin üzerine atılan dolarlar bile sahte çıkıyor! ,O sahte altın ve paraların izini İstanbul Tahtale, Kapalıçarşı ve Çemberlitaş’ta sürdü. İmitasyon satıcıları, en çok rağbeti çeyrek altına benzer takıların, altın görünümlü bilezik ve setlerin gördüğünü söyledi. Tahtakale’de altına benzer imitasyon bileziklerin fiyatları 10 lira ile 40 lira arasında değişiyor. Çeyrek altına benzer takılar ise 25 TL ile 35 lira arasında.

'10 bin liralık setin imitasyonu 650 lira'

Satıcı Ramazan Alpay, “İmitasyon takılardan günlük ortama bin 500 lira kazancımız var. Bırakın davetlileri, en çok gelin ve damat alıyor. Durumları iyi olmayan çiftler evlilik öncesi anlaşıyorlar. Bizden düğünde takmak için altın görünümlü set alıyorlar. Onlara sattığımız setin gerçek altın fiyatı 8-10 bin lira. Biz 650 liraya imitasyonunu veriyoruz. Gelin, gösteriş olsun diye takıyor” dedi. Kapalıçarşı’daki bazı kuyumcular, 14 ayar altının da ‘çeyrek’ adı altında gelin ve damada takıldığını açıklıyor. 22 ayar çeyrek altın 237 liradan satılırken, 14 ayar altın ise sadece 25 lira. Ancak ilk bakışta birbirlerinden ayırmak ise oldukça güç. 24 yıllık bir Kapalıçarşı esnafı, “Ancak ele alındığında ya da dikkatli karşılaştırınca ayırt edilebiliyor. Çünkü gramı ve ayarı düşük olan altın, kâğıt kadar ince. Ele alındığında hemen bükülüyor” diye konuştu. Bir başka kuyumcu ise “Sahteciler, bizi bile aldatırlar. Çok dikkatli olmamız gerekiyor” dedi.

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