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Düğünde olay çıktı

Dünyanın en iyi top modellerinden biri olan Gisele Bundchen ile Tom Brady'nin düğününde silahlar patladı.

08 Nisan 2009 03:00

Dünyanın en iyi top modellerinden biri olan Gisele Bundchen ile Tom Brady'nin düğününde silahlar patladı. Şubat ayında sade bir törenle dünya evine giren çift, bu kez de bu kez Kosta Rika'nın sahil kenti Santa Teresa'da 50 davetlinin katıldığı bir düğün töreni düzenledi.



 Bundchen'in mavi bir elbise giydiği törene korumalar ile gazeteciler arasında çıkan tartışma gölge düşürdü. Düğünü takip etmeye gelen AFP haber ajansı muhabiri Yuri Cortez ve yerel fotoğrafçı Carlos Aviles'in içinde bulunduğu otomobile bir el ateş edildi. San Jose'nin 120 kilometre kuzeyindeki Santa Teresa'da yapılan düğün için bölgeye giden iki gazeteci, neye uğradıklarını şaşırdı. İkili mucize eseri saldırıdan yara almadan kurtulurken, araçlarının camları darmadağın oldu. Olayın nedeni ise daha sonra belli oldu. Bundchen'in bir korumasının, törenden fotoğraf alan Cortez'in fotoğraf makinasını istediği, alamayınca da arabasına ateş ettiği ortaya çıktı. Törene Tom Brady'nin önceki beraberliğinden dünyaya gelen oğlu da katıldı.

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