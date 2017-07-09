T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Düğünde ‘FETÖ’ gözaltısı

Damat ve gelinin sorgusu sürüyor

09 Temmuz 2017 21:45

Uşak'ta, ‘FETÖ’ üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan damat ile örgütün gizli  mesajlaşma uygulaması olduğu öne sürülen ByLock kullandığı iddia edilen gelin gözaltına alındı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında mayıs ayında Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Banaz ilçesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan A.K, 6 Haziran'da İzmir Karabağlar'da E.Ç.K. ile nikah kıydı.

Çift, bugün Banaz ilçesinde düğün organizasyonu yaptı.

Yakınlarının eşliğinde konvoy ile düğün salonuna giden çiftin bulunduğu araç ilçe girişinde rutin uygulama noktasında jandarma ekiplerince durduruldu.

A.K'nin sorgusunda arandığını belirleyen jandarma, damadı gözaltına aldı.

Kontrollerde gelin E.Ç.K de 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

A.K. ile E.Ç.K'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

ETİKETLER

düğünuşakfetögözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24