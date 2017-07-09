Düğünde ‘FETÖ’ gözaltısı

Uşak'ta, ‘FETÖ’ üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan damat ile örgütün gizli mesajlaşma uygulaması olduğu öne sürülen ByLock kullandığı iddia edilen gelin gözaltına alındı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında mayıs ayında Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Banaz ilçesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan A.K, 6 Haziran'da İzmir Karabağlar'da E.Ç.K. ile nikah kıydı.

Çift, bugün Banaz ilçesinde düğün organizasyonu yaptı.

Yakınlarının eşliğinde konvoy ile düğün salonuna giden çiftin bulunduğu araç ilçe girişinde rutin uygulama noktasında jandarma ekiplerince durduruldu.

A.K'nin sorgusunda arandığını belirleyen jandarma, damadı gözaltına aldı.

Kontrollerde gelin E.Ç.K de 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

A.K. ile E.Ç.K'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.