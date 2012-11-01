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Dünya

Düğünde facia: 25 ölü, 30 yaralı

Ölen ve yaralananların çoğunun kadınlar olduğunu, ancak kayıplar arasında bazı erkek ve çocukların da bulunduğu belirtildi

01 Kasım 2012 11:41

Suudi Arabistan'da yapılan bir köy düğününde elektrik kablosunun davetliler üzerine düşmesi üzerine başlayan yangında 25 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Abkaik bölgesindeki Eyn Bedr köyünde bir evin avlusunda yapılan düğün için yüzlerce kişinin toplanmış olduğu, kutlama amacıyla havaya kurşun sıkılınca yüksek gerilim kablosunun isabet alarak konukların üzerine düştüğü ve yangının başladığı belirtildi.

Yüksek gerilim hattının ayrıca avludan tek çıkış sağlayan madeni kapıya da değdiği ve kaçma çabasındaki birçok kişinin elektrik çarpması sonucu can verdiği bildirildi.

Sivil Savunma Müdürlüğü kaynakları, el-Arabiya televizyonuna verdikleri bilgilerde, ölen ve yaralananların çoğunun kadınlar olduğunu, ancak kayıplar arasında bazı erkek ve çocukların da bulunduğu anlattılar.
Müdürlük sözcüsü Albay Muhammed el Acami, Doğu Vilayeti Valisinin olayın soruşturulmasını istediğini bildirdi.

Kazadan yaralı olartak kurtulanlar Aramco ve Abkaik Merkez Hastanesi'ne kaldırıldı. (BBC Türkçe)

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