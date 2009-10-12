T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Düğünde çıkan kavgada 3 kişi bıçaklandı

12 Ekim 2009 04:27

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada, 3 kişi bıçakla yaralandı.

Gar aile çay bahçesindeki düğünde, Özcan Ö. ve Ömer T, aralarında husumet bulunduğu belirtilen Hüseyin Ö, Davut Ö. ve Mehmet Ç. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Ö, Davut Ö. ve Mehmet Ç bıçakla yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kavganın büyümesi üzerine jandarma ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden takviye ekip istedi.

Olayla ilgili Özcan Ö. ile Ömer T. gözaltına alındı.

Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde tedavi a

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24