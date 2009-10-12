Düğünde çıkan kavgada 3 kişi bıçaklandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada, 3 kişi bıçakla yaralandı.

Gar aile çay bahçesindeki düğünde, Özcan Ö. ve Ömer T, aralarında husumet bulunduğu belirtilen Hüseyin Ö, Davut Ö. ve Mehmet Ç. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Ö, Davut Ö. ve Mehmet Ç bıçakla yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kavganın büyümesi üzerine jandarma ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden takviye ekip istedi.

Olayla ilgili Özcan Ö. ile Ömer T. gözaltına alındı.

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