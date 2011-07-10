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DÜĞÜN YEMEĞİ ZEHİRLEDİ DÜZCE (A.A)

10 Temmuz 2011 01:29

-DÜĞÜN YEMEĞİ ZEHİRLEDİ DÜZCE (A.A) - 09.07.2011 - Düzce'nin Yığılca İlçesinde bir düğünde ikram edilen tavuklu pilavdan zehirlendikleri iddia edilen yaklaşık 120 kişi ile gelin ve damat, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Yığılca'nın Ahmetçiler Mahallesinde Fatih ve Ayşe Tuncel çiftinin düğün töreninde, 120 kişi ikram edilen yemekten zehirlendi.  Yedikleri tavuklu pilavdan rahatsızlananlar önce Yığılca Sağlık ocağına müracaat etti. Sayının fazla olması nedeniyle sağlık ocağında yer kalmaması üzerine zehirlenenler, 112 Acil Servis Ambulansları, Yığılca Belediyesi Halk Otobüsleri ve özel araçlarla Düzce'deki hastanelere gönderilerek, buralarda tedavi altına alındı. Damat Fatih ve Gelin Ayşe Tuncel'in de yedikleri tavuklu pilavdan rahatsızlanarak  Yığılca Sağlık ocağına müracaat etmeleri üzerine, yeni evli çift de 112 Acil Servis Ambulansı ile Düzce Atatürk Devlet hastanesine kaldırıldı. Zehirlenenlerin sayısının artabileceği bildirildi.

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