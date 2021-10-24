Düğün yemeği 45 kişiyi hastanelik etti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir düğünde verilen yemekten yedikten sonra rahatsızlanan 45 kişi hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kabalar köyünde bir kız isteme düğün merasiminde ev sahibi misafirlere tavuk pilav ikram etti. İkram edilen yemeğin ardından bir süre sonra mide bulantısı ve kusma başlayınca sağlık ekiplerine haber verildi.

Kendilerini daha iyi hissedenler araçlarla Alaplı Devlet hastaneye giderken, durumları kötü olanlar hemen 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Hastaneye başvuran 45 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Alaplı Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile Alaplı Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, düğünde ikram edilen yemekten numune alınarak inceleme başlattı.