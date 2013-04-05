Düğün salonunda duruşma!..

Muğla Milas Adliyesi, 55 sanıklı dava için yeterli olmayınca, duruşma düğün salonunda yapıldı.

Örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yapmak suçlamasıyla 27'si tutuklu 55 sanığın yargılandığı davada, Milas Adliyesi'nde yeterli salon olmadığı için sanıklar düğün salonunda hakim karşısına çıktı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından 16 Kasım 2012'de Muğla, Aydın, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 27'si tutuklu 55 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

Milas Adliyesi'nin 55 sanığın yargılanabileceği büyüklükte bir duruşma salonuna sahip olmaması nedeniyle Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda görülen duruşmaya sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Yaklaşık 11 saat süren duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu bulunan 27 kişiden 12'sinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmasına, 15'inin tutukluluk hallerinin sürmesine hükmetti.