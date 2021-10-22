Düğün öncesi ormanlık alanda fotoğraf çekimi yaptıran çiftin araçtaki altınları çalındı

Adana’da düğün sabahı fotoğraf çekimi için ormanlık alana giden Fatma ve Erkan Menekşe çiftinin otomobilde bıraktığı altınlar çalındı.

Olay, Sarıçam ilçesi Mithat Özsan Bulvarı’nda meydana geldi. Evlilik hazırlıklarını tamamlayan Fatma ve Erhan Menekşe çifti, 20 Ekim’de, düğün günü sabahı dış fotoğraf çekimi için fotoğrafçılarla ormanlık alana gitti.

Çiftin otomobilde bıraktığı içinde altınları bulunan çanta, cüzdan ve cep telefonları kimliği belirsiz kişi ve kişilerce aracın camı kırılarak çalındı.

Çiftin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

“Ne olup bittiğini anlamadık”

Yaşadığı üzücü olay nedeniyle konuşmakta zorlanan Fatma Menekşe’yi yakınları teselli etmeye çalıştı. En mutlu gününde böyle bir olay yaşamanın büyük talihsizlik olduğunu kaydeden Menekşe, “Güzel fotoğraf çıksın diye ağaçların aralarına girmiştik. Ne olup bittiğini anlamadık. Dış çekimimizi yaparken arabanın camını patlatıp her şeyimizi almışlar. Çok üzüldüm o manzarayı görünce. Altın, cüzdan, kimlikler, fotoğraflarım vardı. En çok telefonumun gitmesine üzüldüm” diye konuştu. (DHA)