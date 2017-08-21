Düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla Kızılay'a kan bağışladılar

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da Neslihan ve Osman Yılmaz çifti, düğün merasimleri öncesinde gelinlik ve damatlıkla Türk Kızılayı\'na giderek kan bağışında bulundu. Gelinlik ve damatlıkla gelen çifti gören Kızılay görevlileri kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Genç çift, evlenecek bütün çiftleri düğünleri öncesinde kan bağışında bulunmaya davet etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü\'nde çalışan Osman Yılmaz (27) ve ziraat teknikeri olan eşi Neslihan Yılmaz (25), dün Samsun\'da düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi. Çift düğün merasimi öncesinde Türk Kızılayı Çiftlik Kan Alma Birimi\'ne giderek kan bağışında bulundu. Gelinlik ve damatlıkla gelen çifti gören Kızılay görevlileri kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Yapılan sağlık kontrolünün ardından çift kan bağışında bulundu. Osman Yılmaz\'ın 31\'inci, Neslihan Can\'ın ise 5\'inci bağışının olduğu belirtildi. İşlem sırasında, kan bağışında bulunmak için birimde bulunan diğer kişiler de şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Osman Yılmaz, \"Düğün öncesinde örnek bir davranışta bulunmak istedik. Ben 10 yıldır Kızılay\'a bağışta bulunuyorum. Bütün gelin ve damatları bizim gibi bağışta bulunmalarını istiyoruz. Sloganımız şu: \'Mutlu olmak için mutlu ediyoruz Kızılay\'a kan veriyoruz\' Doktorumuz ve çalışan arkadaşlarımız da şaşkınlıklarını gizleyemediler. Kan bağışı hayat kurtarır. İnsanlara farkındalık oluşturmak için bunu yapmak istedik. Bundan sonra eşimle bağışta bulunmaya devam edeceğiz\" dedi.

Neslihan Yılmaz ise çok heyecanlı olduğunu belirterek, \"Eşim bana bunu ilk söylediğinde çok şaşırdım ve heyecanlandım. Acaba düğün günümüzde gelinlik ve damaklıklarla bunu nasıl yapacağız diye düşündüm. Biz bir ilk olalım istedik ve bağışta bulunmak için geldik. Kan ve tromboferez bağışının önemini herkese duyurmak için böyle bir şey yapmak istedik. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz\" diye konuştu.

Bağışın ardından çift Samsun Büyükşehir Balediyesi Anakent Sosyal Tesisleri\'ndeki düğün merasimlerine katıldı. Burada da Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım tarafından Osman Yılmaz\'a 25 bağışta bulunduğu için gümüş madalya verildi. Yıldırım, çifti örnek davranışlarından dolayı tebrik ederek, \"Türk Kızılayı\'na 25 defa gönüllü kan bağışında bulunan değerli kan bağışçımız Osman Yılmaz\'ın Gümüş Madalyasını düğünde kendisine takdim ettik. Neslihan ve Osman Yılmaz çiftine kan bağışı konusuna göstermiş oldukları duyarlılıkları için teşekkür ediyor, kendilerine birlikte bir ömür boyu sağlık ve mutluluklar diliyoruz. Sizleri de fırsat bulduğunuz en kısa zamanda Türk Kızılayı Kan Hizmet Birimlerinde kan bağışında bulunarak hayat kurtarmaya bekliyoruz\" diye konuştu.



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