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Dünya

DÜĞÜN ÖNCESİ AİLEYE RESEPSİYON LONDRA (A.A)

29 Nisan 2011 02:04

-DÜĞÜN ÖNCESİ AİLEYE RESEPSİYON LONDRA (A.A) - 28.04.2011 - İngiltere'de yarın yapılacak kraliyet düğünü öncesi, Londra'ya gelen dünya genelindeki kraliyet ailesi mensupları için resepsiyon veriliyor. Mandarin Otel'deki resepsiyona İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve eşi Prens Philip ev sahipliği yapıyor. Resepsiyona İngiltere kraliyet ailesinin yanı sıra, Yunanistan, İspanya, Danimarka ve Norveç gibi ülkelerin kraliyet ailelerinin mensupları da katılıyor. Prens William ve Kate Middleton ise resepsiyonda bulunmuyor. Kate Middleton bu akşamı ailesiyle birlikte Londra'daki Goring Oteli'nde geçirecek.  Prens William ise bu akşam kraliyetin konutu Clarence House'da kalacak. Prens William, bu akşam ayrıca Buckingham Sarayı önündeki Mall Caddesi'ndeki kalabalığın yanına giderek, çok sayıda kişinin elini sıktı ve iyi dilekler için teşekkür etti. İngiltere kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ile nişanlısı Kate Middleton yarın TSİ 13.00'te başlayacak düğün töreniyle evlenecek. Westminster Kilisesi'ndeki törene bin 900 kişi davetli.

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