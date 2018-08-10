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Düğün konvoyundan atılan havai fişekler tarihi konağı yakıyordu 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde atılan havai fişekler yüzünden çıkan yangın, 300 yıllık Sağır Müftü Konağı'na sıçramadan söndürüldü

10 Ağustos 2018 17:47

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'ın tarihi Harput Mahallesi\'nde atılan havai fişekler yüzünden çıkan yangın, 300 yıllık Sağır Müftü Konağı\'na sıçramadan söndürüldü.
Harput Mahallesi\'nde bulunan Sağır Müftü Konağı önünden geçen düğün konvoyundan atılan havai fişekler, boş alana düşüp, kuru otları tutuşturdu. Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, tarihi konağa sıçramadan söndürüldü.
Jandarma ekipleri, yangınla ilgili çalışma başlattı.

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