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DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ KAZADA ÖLÜ SAYISI ARTTI TRABZON (A.A)

17 Temmuz 2011 03:07

-DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ KAZADA ÖLÜ SAYISI ARTTI TRABZON (A.A) - 16.07.2011 - Trabzon'da düğün konvoyunda bulunan otobüsün devrildiği kazada ölü sayısının 8, yaralı sayısının ise 31 olduğu belirlendi. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Doğançay köyü mevkisinde düğün konvoyunda bulunan, Abdullah Birinci yönetimindeki 61 S 0104 plakalı otobüsün dereye yuvarlanması sonucu 31 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Kazada ölenlerin Abdullah Birinci, Numan ve Murathan Şahin ile Sevim, Aleyna, Ufukhan, Ceylan ve Safiye Değirmenci olduğu bildirildi. Kazada yaralanan Sabire, Miraç, Ayşe, Kader, Barış, Onur, Hamiye, Fadime, Hüseyin ve Emine Şahin, Havva, Güler, Derya, Nermin, Özlem, Zehra, Ebru, Tuğçe, Gökdeniz, Emirhan, Ümmühan, Zekiye, Ayşe ve Necla Değirmenci, Alican, Emine ve Samiye Bayram, Asiye Levent, Yeşim Yılmaz, Osman Birinci ile İrem Akpınar'ın hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

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