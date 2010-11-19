T24 LogoT24 Logo
Gündem

DÜĞÜN DÖNÜŞÜ TRAFİK FACİASI: 4 ÖLÜ BOZÜYÜK (A.A)

19 Kasım 2010 23:38

-DÜĞÜN DÖNÜŞÜ TRAFİK FACİASI: 4 ÖLÜ BOZÜYÜK (A.A) - 19.11.2010 - Bursa'daki bir düğünden Eskişehir'e dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobil, Bilecik'in Bozüyük ilçesi yakınlarında cip ile çarpıştı. Kazada, 4 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Bursa'dan Eskişehir'e giden Selçuk Demir'in kullandığı 11 TC 069 plakalı otomobil, Bozüyük-Eskişehir karayolunun 3. kilometresinde aynı yönde seyreden Erdoğan Alişan yönetimindeki 54 AE 260 plakalı cip ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Demir ile otomobildeki Süheda Selçuk (1) ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti, cipteki 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24