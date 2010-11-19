-DÜĞÜN DÖNÜŞÜ TRAFİK FACİASI: 4 ÖLÜ BOZÜYÜK (A.A) - 19.11.2010 - Bursa'daki bir düğünden Eskişehir'e dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobil, Bilecik'in Bozüyük ilçesi yakınlarında cip ile çarpıştı. Kazada, 4 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Bursa'dan Eskişehir'e giden Selçuk Demir'in kullandığı 11 TC 069 plakalı otomobil, Bozüyük-Eskişehir karayolunun 3. kilometresinde aynı yönde seyreden Erdoğan Alişan yönetimindeki 54 AE 260 plakalı cip ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Demir ile otomobildeki Süheda Selçuk (1) ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti, cipteki 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.