'Düğün Dernek'i reddeden Cem Yılmaz 50 milyon TL'den oldu'

En çok izlenen 2. Türk filmi unvanını alan ‘Düğün Dernek'in senaristinin, komedyen Cem Yılmaz'ın kapısını çaldığı öne sürüldü. İddiaya göre, öneriyi reddeden şovmen, 50 milyon TL'lik hasılattan oldu.

Vizyona girdiği 6 Aralık tarihinden itibaren 48.4 milyon hasılat elde ederek rekor kıran ‘Düğün Dernek' filminin perde arkasından ilginç bir hikaye ortaya çıktı.

Akşam gazetesinin haberine göre, filmin senaristi ve yönetmeni Selçuk Aydemir'in, senaryoyu tamamladıktan sonra ilk olarak Fida Film ve CMYLMZ Fikirsanat'la yapımcılık için görüştüğü ancak taraflar sıcak bakmadığı için BKM'yle anlaştığı ortaya çıktı.

Sektöre 'Çalgı Çengi' ile girdi

Sinema ve TV'de son yıllarda imza attığı işlerle adını duyuran Aydemir, sektöre ‘Çalgı Çengi' filmiyle adım attı. Film, Cem Yılmaz sponsorluğunda vizyona girmiş ve 59 bin kişi tarafından izlenmişti. Düğün Dernek de, Fetih 1453'ten sonra en çok izlenen 2'nci film unvanı elde etti.