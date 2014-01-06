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Kültür-Sanat

Düğün Dernek rekor yolunda

Düğün Dernek, 4 milyon 400 bin seyirciye ulaştı ve 1980 sonrasının en çok izlenen ikinci film ünvanını kazandı

06 Ocak 2014 21:47

4 milyon 400 bin seyirciye ulaşan 'Düğün Dernek', 'Recep İvedik'i geride bıraktı ve 'Fetih 1453'ten sonra en çok izlenen Türk film oldu.

Gişede fırtına gibi esen ‘Düğün Dernek ’, hafta sonu 327 bin kişi tarafından izlenerek 4 milyon 400 bin seyirciye ulaştı ve 1980 sonrasının en çok izlenen ikinci  film ünvanını kazandı.

Film böylece, 4 milyon 333 bin bilet kesilen ‘Recep İvedik 2’den yaklaşık 70 bin daha fazla gişe rakamına ulaşmış oldu. Listenin en tepesinde ise 6 milyon 572 bin kişi tarafından izlenen ‘Fetih 1453’ duruyor.

Seyircinin yoğun ilgisi devam eden ‘Düğün Dernek’in zirveyi fethedip edemeyeceği ise merak konusu.

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