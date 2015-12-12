Düğün Dernek 2'den yeni rekor

"Düğün Dernek 2: Sünnet" filmi, vizyonda kaldığı ilk haftada 2 milyon 250 bin kişi tarafından izlendi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği, başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Rasim Öztekin'in rol aldığı film, komediseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İlk hafta, Sivas, Köln, Amsterdam, İstanbul ve Eskişehir'deki gösterimlere katılan film ekibi, yarın İzmir'de, 13 Aralık'ta Ankara'da, 18 Aralık'ta Konya'da, 19 Aralık'ta ise Antalya'da izleyiciyle buluşacak.

İlk 3 günde rekor kırmıştı

‘Düğün Dernek 2 Sünnet’ ilk 3 günde 1.375.000 kişi tarafından izlenmişti. 1200 salonda gösterilmeye başlayan film, yoğun talep nedeniyle 1400 salona çıkmıştı.

Serinin ilk filmi Düğün Dernek’in ilk üç gün performansı 572.838’de kalmıştı. Düğün Dernek Toplam’da 6.980.070 tarafından izlenmişti. Toplam izleyicide 7.369.098 kişi ile rekoru elinde bulunduran Recep İvedik 4 ilk üç gününde 1.641.474 kişi tarafından izlenmişti.