Düetin zamanlaması doğru olmadı





T24- Hülya Avşar, Kürt şarkıcı Ciwan Haco ile yaptığı düet ile ilgili konuştu ve düetin zamanlamasının doğru olmadığını söyledi.







Hülya Avşar, Kürt şarkıcı Ciwan Haco ile düet yaptı.. İkilinin Kürtçe seslendirdiği “Bu da Gelir bu da Geçer” türküsünün 20 saniyelik kaydı ilk kez önceki gün CNN Türk’te yayınlandı. Avşar, Kürtçe’yi zaten bildiğini, biraz çalışarak türküyü rahatlıkla okuduğunu söyledi.





Düetin zamanlamasının doğru olmadığını belirten Avşar, "Ciwan Haco programıma konuk olduğunda düet konusu üstünkörü konuşulmuştu. Ben unutuldu diye düşünüyordum. Yıllar sonra ‘Bana söz vermiştiniz’ diye gelince, verdiğim sözü tutmak istedim. Zamanlaması çok doğru olmadı. Bu aralar her gün duyduğumuz şehit haberleri, zamanlamayı hiç doğrulamıyor. Ama her Kürt onlar demek değildir diye düşünüyorum.”





Ciwan Haco’nun ekim ayının başında çıkacak yeni albümünde yer verdiği türküye klip çekmek için önümüzdeki hafta İstanbul’a geleceği öğrenildi.