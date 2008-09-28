Düelloda hayatta kalan Celtic



Aberdeen'i sahasında konuk eden Celtic, mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Jan Vennegoor of Hesselink'in 14. dakikadaki golüyle öne geçen yeşil beyazlılar, Mulgrew'in 57. ve 65. dakikalardaki golüne engel olamayarak son 12 dakikaya 2-1 yenik girdi.



Scott McDonald, 78. dakikada skorda eşitliği sağlarken, karşılaşmanın ilk golünü kaydeden Hesselink uzatma dakikalarında McGeady'in pasında bir kez daha fileleri havalandırarak, maçın skorunu belirledi.



Karşılaşmanın ardından konuşan Celtic menajeri Gordon Strachan, Aberdeen'in kendilerine göre daha göze hoş olan bir oyun sergilediklerini açık sözlülükle ifade ederken, kenarda olan bir insan olarak kendisi için maçın hiç de kolay geçmediğini söyledi.



