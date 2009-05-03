Düello Denizli'nin



Ligde kalma savaşı veren Denizlispor ile Eskişehirspor’un 5 gollü mücadelesinde 3 puanı alan taraf Denizlispor oldu.





Turkcell Süper Lig’de kalma mücadelesi veren Denizlispor ile Eskişehirspor, 30. haftada Denizli Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi.



Ev sahibi ekip, yenik duruma düşmesine rağmen rakibini 3-2 yenerek altın değerinde bir 3 puan aldı.



Konuk ekip 31. dakikada Anderson ile öne geçerken, devrenin skorunu 36. dakikada Bangoura belirledi.



Tempolu mücadele ikinci yarıda da devam ederken, Denizlispor 48’de Angelov’la öne geçerken, 62’de Bülent Kocabey tekrar dengeyi sağladı.



82. dakikada kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Denizlispor’dan Çağlar maçın skorunu belirleyen çok güzel bir gol attı.



Son 7 maçta ikinci galibiyetini alan Denizlispor puanını 35’e yükseltirken, üst üste 3. yenilgisini alan Eskişehirspor ise 33 puanda kaldı.



DENİZLİSPOR: 3 - ESKİŞEHİRSPOR: 2

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Mustafa İspiroğlu

Denizlispor: Özden, Ozan, Burak Akyıldız, Fatih Yiğen, Çağlar Birinci, Bangoura, Emin Aladağ, Berberoviç (Dk. 52 Braga), Caner Celep (Dk. 66 Selahattin), Angelov, Roberts (Dk. 78 Engin Memişler)

Eskişehirspor: Sinan, Sezgin, El Saka, Nadareviç, Ahmet Sağlam (Dk. 50 Batuhan), Bülent Ertuğrul, Doğa (Dk. 30 Emre Toraman), Serdar Özbayraktar, Engin Bayraktar, Bülent Kocabey (Dk. 70 Poljak), Anderson

Goller: Dk. 31 Anderson, Dk. 61 Bülent Kocabey (Eskişehirspor), Dk. 36 Bangoura, Dk. 46 Angelov, Dk. 83 Çağlar Birinci (Denizlispor)

Sarı Kart: Dk. 30 Berberoviç, Dk. 78 Emin Aladağ, Dk. 85 Angelov, Dk. 90 Özden (Denizlispor), Dk. 35 Bülent Ertuğrul, Dk. 73 Engin Baytar (Eskişehirspor)



MAÇTAN DAKİKALAR



7. dakikada Robets'in pası ile ceza sahasına yaklaşan Emin Aladağ, topu Eskişehirspor ceza sahasına ortaladı. Angelov'un kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.



8. dakikada Eskişehirspor atağında, Engin Baytar'ın Denizlispor ceza sahasının dışından attığı sert şut kaleci Özden'in ellerinde kaldı.



31. dakikada Eskişehirspor'un kullandığı köşe vuruşunda Anderson kafa ile topu ağlara gönderdi: 0-1.



36. dakikada Denizlispor atağında, Caner Celep'in kullandığı köşe atışında, topla buluşan Angelov, meşin yuvarlağı ceza sahası dışındaki Bangoura'ya aktardı. Bangoura, ceza sahası çizgisinden attığı sert şutla topu ağlara gönderdi: 1-1.



İKİNCİ YARI

46. dakikada Bangoura, Eskişehirspor ceza sahasının sağından ortaladı. Angelov'un kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-1



47. dakikada Eskişehirspor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Engin Baytar, topu Denizlispor ceza sahasına ortaladı. Bülent Ertuğrul'un kafa vuruşunda top az farklı dışarı çıktı.



53. dakikada Eskişehirspor'dan Batuhan, Denizlispor savunmasından kaptığı topla bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Özden, topu bu oyuncunun vuruşunda güçlükle kontrol etti.



61. dakikadaki Eskişehirspor atağında, Anderson kafa vuruşu ile topu Denizlispor ceza sahasına gönderdi. Bülent Kocabey'in vuruşunda, top Denizlispor ağlarına gitti: 2-2



83. dakikada Emin Aladağ'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Çağlar Birinci, 35 metreden attığı sert şutla topu ağlara gönderdi: 3-2



Maç, ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.



