Düdüklü tencere patladı: 2 yaralı

T24

Alınan bilgiye göre, Saçaklı Mahallesi Hasip Duru Caddesinde, bir apartmanın ikinci katında oturan Nuriye Kılınç (39) kızkardeşi Nazife Açıkbaş ve akrabalarını evine davet etti.Yemeği düdüklü tencereye koyan Nuriye Kılıç akrabaları ile bir süre sohbet etti. Daha sonra mutfağa giderek tencereyi açtığı anda ise tencere büyük bir basınçla patladı. Patlamayla birlikte Nuriye Kılınç ile yanında bulunan 11 yaşındaki oğlu Ali Kılınç ağır yaralandı.Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'ne getirilen anne Nuriye Kılınç ilk müdahalenin ardından Yanık Ünitesi'ne kaldırıldı.Oğlu Ali Kılınç ise Gaziantep Çocuk Hastanesi Yanık Merkezi'ne götürüldü.