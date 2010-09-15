-DUBROVNİK'TE ''ODTÜ'LÜ GENÇLER'' SEVGİSİ DUBROVNİK (A.A) - 15.09.2010 - Son yıllarda çok sayıda turistin ziyaret ettiği Hırvatistan'ın tarihi liman kenti Dubrovnik'te Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezunu 2 genç mühendisin işlettiği restoran, Türk ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. UNESCO'nun Dünya Miras Listesinde yer alan, tarihi ve doğal güzellikleriyle gelenleri büyüleyen ve Orta Çağ'a doğru bir zaman yolculuğuna çıkaran Dubnovnik, son yıllarda dünyanın değişik yerlerinden çok sayıda turist tarafından ziyaret ediliyor. Türkiye'deki tur şirketlerinin Dubrovnik'e özel turlar başlatmasıyla birlikte buraya gelen Türk turist sayısında da önemli artış oldu. "Balkanlar turu" kapsamında geçen yıl Dubrovnik'e gelen ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Mehmet Uğur Şanlı (30), gördüğü kent karşısında "büyülenerek" burada iş yapmaya karar verdi. Tur kapsamında 2 gün kalması gereken kentteki bu süreyi 6 gün uzattığını ifade eden Şanlı, daha sonra burada bir restoran açmaya karar verdiğini ve bu yönde çalışma yürüttüğünü söyledi. Yemek yediği restoranlarda hizmet eksikliği olduğunu gözlemlediğini anlatan Şanlı, açacağı restoranda Türk misafirperverliğini ve Türk damak tadını turistlere sunmayı hedeflediğini kaydetti. Kendisiyle aynı bölüm mezunu olan ve yakın arkadaşı İbrahim Yüzer'e bu hedefini anlattığını anlatan Şanlı, bu arkadaşıyla birlikte burada restoran açmak için araştırma başlattıklarını söyledi. Yaklaşık 2 ay Dubrovnik'te kaldıklarını ve bu sürede kale içinde yaşayan halkla ve esnafla samimi diyaloglar kurduklarını ifade eden Şanlı, "O kadar sıcak diyalog kurduk ki 2 ay kaldığımız otelin sahibi ısrarlarımıza rağmen bizden ücret almadı. Normalde kale içinde dışardan kimsenin iş yapmasına sıcak bakılmıyor. Kale dışında yaşayan Hırvatların bile burada işletme açması mümkün değil. Ancak biz kale içinde yaşayan insanların gönlünü fethettik ve onlar bizim burada iş yapmamızı istedi" dedi. Uğur Şanlı, ancak iş yerlerinin kiralarının yüksek fiyatları karşısında, umutsuz bir şekilde arkadaşıyla birlikte Türkiye'ye döndüklerini ifade ederek, Türkiye'de bulundukları bir sırada gelen telefonla hayatlarının bir anda değiştiğini kaydetti. Gelen telefonda 35 yıllık bir restoranı işleten ailenin, burayı kendilerine kiraya vermek istediğini söyleyen Uğur Şanlı, bunun üzerine tekrar Dubrovnik'e dönerek kale içindeki en meşhur restoranı işletmeye başladıklarını belirtti. Geçen yıl mart ayında işletmeye başladıkları restoranı, burayı kendilerine kiraya veren aileye "saygıdan" dolayı aynı isimle işletmeye devam ettiklerini ifade eden Şanlı, restoranda yaklaşık 25 yıldır çalışan yetişmiş elemanlarla hizmetleri yürüttüklerini söyledi.