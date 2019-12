Duble yollardaki hız sınırı artırıldı

T24 - Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı. Yasayla, bölünmüş (duble) yollardaki hız sınırı 90 kilometreden 110 kilometreye çıkarılıyor.



Yasaya göre, Karayolları Genel Müdürlüğü özel bütçeli "tüzel kişilik" olacak.



Görev ve yetkileriyle hizmet birimleri yeniden düzenlenen Karayolları Genel Müdürlüğü, gerektiğinde, yapılacak yatırım ve hizmetlerle ilgili görevlendirilen şirketlere ortak olabilecek.



Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol, devlet ve il yollarında karayolu sınır çizgisi içinde kalan uygun alanlarla, karayolu sınır çizgisi dışında kendisine devir ve temlik edilmiş veya mülkiyetinde olan diğer alanlardaki taşınmazların, tesislerin kiraya verilmesi, bunlar üzerinde irtifak hakkı, kullanım izni veya ön izin verilmesi gibi işlemleri yapacak veya yaptıracak.



Genel Müdürlüğün, taşınmaz satışından veya kiraya verilmesinden, işletme hakkı verilen hizmet tesislerinden elde ettiği kazançların da aralarında bulunduğu bulunduğu gelir kalemleri vergiden muaf olacak.



Karayolları Genel Müdürlüğünün her türlü iç ve dış borçlanması Hazine Müsteşarlığının iznine bağlı olacak.





Arazi düzenlemesi



Karayolları Genel Müdürlüğünün yapacağı kamulaştırma yöntemleri de yeniden düzenleniyor.



Buna göre, görev alanına giren her türlü karayolunun yapımı, geliştirilmesi, çevresinin korunması, düzenlenmesi, tesislerin yapımı için gerekli arazi ve taşınmazları kamulaştırabilecek.



Genel Müdürlük, ihtiyaç duyacağı taşınmazların kamulaştırılmasında kamulaştırma bedellerine karşılık gelmek üzere, Hazine taşınmazlarıyla trampa yapabilecek.



Karayollarının sınırları dahilinde her türlü su, kanalizasyon, doğalgaz, petrol boru hatları, elektrik ve haberleşme hatlarıyla benzeri tesisat kurulması Genel Müdürlüğün iznine tabi olacak.





Geçiş ücreti ödemeyenlere ceza



Yasa, otoyol ve erişme kontrollü karayollarında geçiş ücreti ödemeyen sürücülere o güzergahın en uzun mesafesi için ödenen ücretinin 10 katı tutarında idari para cezası getiriyor.



Erişme kontrolü uygulanan karayollarında kısıtlanan ve yasaklanan işleri yapanlarla koruma alanı içine giren hayvan sahiplerine 500 lira para cezası uygulanacak.



Karayollarında çevre kirliliğine neden olan, trafik güvenliğini tehlikeye sokan, atık madde, moloz bırakanlara Çevre Kanunu hükümleri çerçevesinde ceza verilecek.



Şehirlerarası yolcu ve yük taşıyanlar, umuma açık yerlerde çevreyi kirletirse en az 500 lira idari para cezası alacak.



Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı, katı atık bertaraf tesisleri, baraj, gölet, sokak hayvanları barınağı ve mezarlıklar ile devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin devlet ormanları üzerinde bulunmasında kamu yararı olması halinde bedeli karşılığında Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilecek.





Hız sınırı



Yasayla, bölünmüş (duble) yollardaki hız sınırı 90 kilometreden 110 kilometreye çıkarılıyor. Hız sınırı, çift yönlü karayollarında 90 kilometre, otoyollarda ise 120 kilometre olarak uygulanmaya devam edecek.



Büyükşehir belediyeleri tarafından yapımına başlanan, ancak bitirilemeyen metro ve benzeri raylı sistemlerin yapımı Ulaştırma Bakanlığınca tamamlanacak.



Sürücülere ait bilgiler ile araçlarda meydana gelebilecek teknik veya hukuki değişiklikler; haciz, rehin, ihtiyati tedbir, belge iptali gibi kısıtlayıcı şerhlerin işlenilmesi ve kaldırılması işlemleri elektronik sistemle yapılabilecek.



Sürücü belgesi ve tescil işlemlerine ilişkin bilgiler, Emniyet Genel Müdürlüğünce ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından elektronik sistemle temin edilebilecek.



Yasayla yolcu ve yük taşımacılığı ile ilgili cezalar da yeniden düzenlendi.



Buna göre, taşıma sınırı üzerinde yolcu alanlara taşıdığı fazla yolcu başına 60 TL ceza verilecek. Araçlardaki yükleme ve taşıma gibi konularda trafik güvenliğini tehlikeye düşürenlere de 125-1000 TL arasında değişen ceza öngörülüyor.