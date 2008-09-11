'Dubai'yi düşünüyorum'

Galatasaray ve Türk futbolunun yıldız futbolcusu Hakan Şükür, bundan sonraki futbol yaşantısını Dubai veya Katar'da sürdürebileceğini söyledi.



Avcılar'daki Fatih İlköğretim Okulu'nun yeni yapılan halı sahasını hizmete açan Hakan Şükür, burada yaptığı konuşmada "Fatih Koleji'ne geldiğimde bu denli ilgi beklemiyordum ama genç arkadaşlarımız müthiş bir teveccü gösterdiler, bu beni çok mutlu etti" dedi.



Golcü oyuncu bundan sonraki futbol yaşamı ile ilgili sorulara ise, "Bildiğiniz üzere Galatasaray'da kontratım bitti ve devam etmeme kararı verildi. Netice itibariyle bundan sonraki yaşantıma yön vermek için belli bir süre istedim.



Bu süre biraz uzun sürdü ama araya Ramazan ayının girmesi çok ani şeylerin olması, sayın federasyon başkanımızın vefat etmesi, durumu erteletti. Çok cazip teklifler alıyorum. Yurt dışında oynama adına Avrupa'nın değişik takımlarından değil ama madden çok rahat imkanlar sunabilecek takımlardan gelen teklifler bunları hem aile sartlarıyla değerlendirmek beni biraz zora soktu, böyle bir planım yoktu bunu daha önce söyledim bu planın olmaması da bu zorluğu yarattı" derken teklifleri değerlendirme aşamasında olduğunu belirtti.



Hakan Şükür sözlerine şu şekilde devam etti;



"Şu anda hala bu teklifler var. Beni yerimden oynatabilecek, beni oralara çekebilecek derecede olan teklifler mi ailem mi diye düşündüğümde tabi bazı kararlar vermek durumunda kalıyorum. Çocuklarımın ikisi okula gidiyor onlarla da görüşmek onlarla da konuşmak durumundayım. Herşey para değil.



Yurtdışından çok güzel teklifler aldım. Bir vesileyle televizyon kanalında teşekkür etmiştim. Ben teklifleri kabul edip 37 yaşından sonra çok farklı beklentiler içerisine girmek durumunda değilim. O parayı almaktansa bir yere gitmemeyi ordaki beklentilere zaman zaman cevap verememe duygusu bende hakim oldu ve bunları değerlendirmedim, hepsine çok teşekkür ediyorum. Çünkü isminiz çok büyük, beklentiler de büyük oluyor.



Konuştuğum ulkelerde 9 Ekim'de lig başlıyor ben onlardan da süre istedim. Müsait bir dönem olursa oraya gideceğim ama Türkiye'de böyle birşey düşünmüyorum. Dubai, Katar hatta Amerika'nın çeşitli takımları da teklif var ama uzak. Uzak diye de özellikle Dubai'yi düşünüyorum olmazsa da futbolu bırakma kararımı sizler önünde açıklayacağım. Antrenörlük kafamda var. Antrenör olabilmek veya sporun içerisinde başka mevkilerde olabilmek için çalışmalara başlayacağım.