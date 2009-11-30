Dubai'de yaşanan kriz Avrupa borsalarını vurdu

T24 - Avrupa borsaları, Dubai'de yaşanan borç krizi nedeniyle düştü.



Gün ortasında İngiltere'de FTSE 100 Endeksi yüzde 0.8, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1 ve Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 1.4 değer kaybetti.



Dubai Yönetiminin, sahibi olduğu yatırım şirketi Dubai World'deki borçların ödemesini erteleme isteğinin ardından şirkete bağlı gayrimenkul firması Nakheel'in çıkardığı İslami bonoların da ödemesini ertelemek istemesi, krize neden olmuştu.



Birleşik Arap Emirlikleri merkez bankasının, ülkede faaliyet gösteren yerli ve yabancı tüm bankalara ek likidite sağladığı açıklaması da Avrupa borsalarındaki kayıpları engelleyemedi.



Raporlar, Dubai'deki borç krizden daha çok Avrupalı bankaların özellikle de İngiliz bankalarının etkileneceğini ortaya koyuyor.

