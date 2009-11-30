Dubai'de Sunday Times'ın dağıtımı yapılmadı

Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid El Maktum'a ''hakaret eden bir karikatür'' yüzünden bugün Dubai'de İngiliz Sunday Times gazetesinin dağıtımı yapılmadı.

Dubaili bir yetkili, adının açıklanmaması kaydıyla yaptığı açıklamada, yetkililerin söz konusu karikatürün ''hakaret içerdiğini'' düşündüğünü belirtti ve ''Biz kişiye hakareti kabul edemeyiz, bu geleneklerimize aykırıdır'' ifadesini kullandı.

Bu kararın gazetenin yasaklandığı anlamına gelmediğini söyleyen yetkili, diğer uluslararası gazetelerin de Dubai'nin borçlarıyla ilgili ağır eleştirilere yer verdiklerini, bununla birlikte özgürce satıldıklarını vurguladı.

Sunday Times, ''Dubai düşü batıyor'' başlığıyla Şeyh Muhammed'in borç okyanusunda boğulur halde gösteren karikatüre yer veriyor.