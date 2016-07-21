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Dünya

Dubai'de gökdelen yangını

Bu yangın, Dubai'de son bir kaç yılda gerçekleşen beşinci büyük gökdelen yangını oldu

21 Temmuz 2016 11:12

Dubai'de bir gökdelende yangın çıktı. 30 katta etkili olan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni bilinmiyor.

Marina Bölgesi'ndeki 75 katlı Sulafa Kulesi'nde çıkan yangında, 15 kat kullanılamaz hale geldi. Gökdelen yangının başlamasından sonra tahliye edildi. Hükümet yetkililerinin Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre, yangın üç saatte söndürüldü.

Bu yangın, Dubai'de son bir kaç yılda gerçekleşen beşinci büyük gökdelen yangını oldu. Yılbaşında, 63 katlı bir binada çıkan yangınında 16 kişi yaralanmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde, 2013'te gökdelen yangınların karşı yasal mevzuat değiştirilmişti. Bu kapsamda, 15 metreden daha yüksek binalarda, yangına dayanıklı dış cephe kaplama malzemesi kullanılması şartı getirilmişti. Ancak bu kural 2013'ten önce inşa edilen binaları kapsamıyor.

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